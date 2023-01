I migliori film in streaming e al cinema di gennaio 2023

3/15 @Universal Pictures

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: dal 6 gennaio su Sky. Gru cresce in perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un gruppo di supercattivi che si è appena sbarazzato del suo leggendario capo, ma partecipa al colloquio senza successo. Per ripicca, ruba una potente pietra dello zodiaco guadagnandosi sul campo il titolo di nemico giurato

Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, il terzo trailer ufficiale