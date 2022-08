The Menu, trailer del film con Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy

È uscito il video ufficiale in italiano che anticipa ciò che vedremo nella pellicola in arrivo il 17 novembre nelle nostre sale. Diretto da Mark Mylod e con protagonisti Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, si tratta di un inquietante thriller ambientato su un'isola in un ristorante dove lo chef ha in serbo non solo piatti prelibati ma anche sorprese a dir poco scioccanti

È uscito il trailer italiano del film “The Menu”, l'attesissimo thriller con protagonisti Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult che arriverà nelle nostre sale il 17 novembre. Questo video che anticipa ciò che vedremo nell’inquietante pellicola diretta da Mark Mylod fa ben capire a quale livello di tensione saremo esposti una volta entrati al cinema... Ambientato su un'isola in cui si trova un ristorante il cui chef (interpretato da Fiennes) ha in serbo non solo piatti prelibati ma anche sorprese a dir poco scioccanti, il nuovo film Searchlight Pictures ce ne farà vedere delle belle. E stavolta, dato il tema gastronomico e il protagonista-chef, è proprio il caso di dire che lo spettatore dovrà scoprire "cosa bolle in pentola". Potete guardare il trailer ufficiale del film “The Menu” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Il cast



approfondimento

I migliori film di Ralph Fiennes

The Menu ha un cast ricco che vede, oltre alle tre punte di diamante (Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult) anche Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo.

Il film è diretto da Mark Mylod, scritto da Seth Reiss & Will Tracy e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch.

John Leguizamo, uno dei membri del cast, è l’attore, sceneggiatore, comico e produttore cinematografico colombiano naturalizzato statunitense che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per aver criticato il casting di James Franco per il ruolo di Fidel Castro nel film in uscita intitolato "Alina of Cuba”.

"Non è latino! Com’è che sta ancora succedendo?” ha scritto Leguizamo su Instagram, dando il via a una querelle in rete. "Com’è che sta ancora succedendo?" si è domandato con sconforto Leguizamo. “In che modo Hollywood ci esclude ma ruba anche le nostre narrazioni? […] Boicottare! […] Non ho [problemi] con Franco ma lui non è latino!”, scrive l’attore cubano. “Inoltre [questa è] una storia davvero difficile da raccontare senza ingrandimento, il che sarebbe sbagliato!” aggiunge.

Potete guardare il trailer ufficiale del film “The Menu” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.