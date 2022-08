Film su Fidel Castro criticato: "James Franco non è un attore latino"

L’attore, sceneggiatore, comico e produttore cinematografico colombiano naturalizzato statunitense John Leguizamo critica il casting di James Franco per il ruolo di Fidel Castro: "Non è latino! Com’è che sta ancora succedendo?”. L’attore di origini colombiane si è rivolto a Instagram per dire la propria opinione circa il recente casting di Franco per interpretare il rivoluzionario cubano nel prossimo film indipendente "Alina of Cuba” diretto da Miguel Bardem

"Non è latino! Com’è che sta ancora succedendo?” ha scritto Leguizamo su Instagram. L’attore colombiano si è rivolto ai social network per dire la propria opinione circa il recente casting di Franco, scelto per interpretare il rivoluzionario cubano Fidel Castro nel prossimo film indipendente "Alina of Cuba” diretto da Miguel Bardem (notizia confermata da Variety il 4 agosto). La pellicola è basata su una sceneggiatura scritta da Jose Rivera e Nilo Cruz. "Com’è che sta ancora succedendo?" si è domandato con sconforto Leguizamo. Il suo sconforto non è soltanto legato a quello che a suo avviso quindi è un “bad casting” ma anche perché si rende conto che Hollywood esclude a priori gli attori cubani… Ma il suo livore dipende innanzitutto dal fatto che la macchina del cinema americano si appropri indebitamente delle loro narrazioni, senza inoltre "pagare almeno il tributo" dello scritturare attori che davvero corrispondono alle origini raccontate a livello diegetico dal film. “In che modo Hollywood ci esclude ma ruba anche le nostre narrazioni? […] Boicottare! […] Non ho [problemi] con Franco ma lui non è latino!”, scrive l’attore cubano. “Inoltre [questa è] una storia davvero difficile da raccontare senza ingrandimento, il che sarebbe sbagliato!” aggiunge. Potete guardare il post su Instagram di John Leguizamo in fondo a questo articolo.

Il film “incriminato” (a essere incriminato è il casting, stando alle parole di Leguizamo) è "Alina of Cuba" e dovrebbe iniziare la produzione il 15 agosto, con la troupe che girerà in Colombia. James Franco reciterà al fianco di Ana Villafañe, che interpreta il personaggio del titolo, ossia Alina Fernandez.

Alina Fernández, la storia della figlia di Castro



Alina, per chi se lo stesse chiedendo, è viva e vegeta: ha vissuto la giovinezza con la madre Natalia "Naty" Revuelta Clews (scomparsa nel 2015) e porta il cognome del marito di questa, Orlando Fernández.

Nel suo Paese ha lavorato come modella e ha diretto le pubbliche relazioni di un'agenzia per modelle cubana. Nel 1993 ha lasciato Cuba, contro la volontà del padre, a causa del suo crescente dissenso nei confronti del regime comunista.

Si è trasferita a Miami, in Florida, e qui ha iniziato a lavorare in radio. Nel 1998 ha scritto il libro Alina, la figlia ribelle di Fidel Castro (Castro's Daughter: An Exile's Memoir of Cuba), in cui racconta la sua difficile infanzia a Cuba, ancora più difficile come figlia ribelle di Fidel Castro. In questo libro Alina, tra le altre cose, scrive che quando aveva tre anni (quindi nel 1959, appena dopo il trionfo della rivoluzione cubana) i cartoni animati di Topolino vennero sostituiti nelle televisioni locali con le immagini delle esecuzioni contro i collaboratori del dittatore appena rovesciato, ossia Fulgencio Batista.

Per alcuni paragrafi di quel libro, Alina Fernandez è stata citata in giudizio per diffamazione da sua zia, Juanita Castro (sorella di Fidel Castro).