"Me, You", James Franco nel film dal romanzo di Erri De Luca

“Inoltre nel 2019 gli studenti della scuola di cinema e recitazione di Franco, lo Studio 4 (ora chiusa) hanno citato in giudizio l'attore e i suoi partner accusandoli di aver spinto gli studenti di recitazione a recitare in scene di sesso sempre più esplicite davanti alla telecamera. Nel 2021, Franco e le entità associate hanno accettato di pagare $ 2.235.000 per risolvere la causa”, prosegue Georg Szalai in un recente articolo apparso su THR.

La trama

Marco è in vacanza con i suoi genitori (Hollander interpreta suo padre Edward) e vivrà “un'estate che lo cambierà per sempre quando incontrerà l'enigmatica Caia, 20 anni”. Caia è interpretata da Daisy Jacob ed è il personaggio femminile di cui il protagonista maschile si innamorerà. “Tra i due si instaura una bella complicità quando Caia svela il suo doloroso passato; un'infanzia rubata dalle SS e un padre che ha fatto scendere la figlia da un treno in Jugoslavia per salvarla dagli orrori di un campo di concentramento. Le storie strazianti di Nicola e Caia risvegliano in Marco un feroce risentimento per le SS e, quando incontra sull'isola un gruppo di maleducati turisti tedeschi, decide di vendicare il dolore di Caia. Questo fa scattare un campanello d'allarme per Caia che lo evita ma, alimentato dalla sua infatuazione e dall'amore impossibile per lei, Marco pianifica un incendio doloso alla villa del tedesco per dimostrarsi degno degli affetti di Caia”, prosegue la trama ufficiale del film.

“Profondamente tenero e agrodolce, ‘Me, You’ esplora la cruda bellezza e la tragedia dell’amore, l’età dell’innocenza e le amare realtà della guerra“, si legge nella sinossi ufficiale.