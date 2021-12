James Franco ammette i rapporti sessuali con le sue studentesse

Quasi quattro anni dopo le accuse di cattiva condotta sessuale, l'attore 43enne ha ammesso di aver intrattenuto i rapporti di cui era accusato. Ha accettato di pagare 2,2 milioni di dollari, dopo essere stato citato in giudizio dalle persone interessate. Intervistato dal podcast The Jess Cagle, ha dichiarato che mentre insegnava "è andato a letto con le alunne”. Aggiungendo: “Questo era sbagliato" e che non aveva incominciato a insegnare per adescare donne. "All'epoca non ero lucido”, ha affermato





James Franco ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con le studentesse della sua scuola di recitazione. Questa ammissione arriva quasi quattro anni dopo le accuse di cattiva condotta sessuale rivolte al divo.

L’attore ha accettato di pagare 2,2 milioni di dollari dopo essere stato citato in giudizio dalle persone interessate. Intervistato dal podcast The Jess Cagle su SiriusXM, ha dichiarato che mentre insegnava "è andato a letto con le alunne”. Aggiungendo: “Questo era sbagliato" e che non aveva incominciato a insegnare per adescare donne.

Ha affermato di essere rimasto in silenzio per anni sulle accuse relative alla sua scuola perché "c'erano persone che erano arrabbiate con me e avevo bisogno di ascoltare".



Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, che hanno frequentato l'ormai chiusa scuola di recitazione Studio 4 di Franco, hanno affermato che lui avrebbe cercato di "creare una rete di giovani donne che sono state sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e professionale in nome dell'istruzione”, come riportato dalla BBC.



La class action - intentata a Los Angeles nel 2019 - sosteneva che Franco avesse abusato della sua posizione e offerto opportunità per ruoli nei suoi film.



Gli studenti hanno affermato di essere stati vittime di frode per aver pagato la scuola di recitazione mentre venivano oggettivati ​​e intimiditi sessualmente.

Quando le accuse sono emerse per la prima volta, Franco ha detto che "non erano accurate".



Ma alla fine sono stati effettuati gli indennizzi in denaro alle ex studentesse della sua scuola di recitazione, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, così come ad altri studenti che hanno presentato denunce.



Negli estratti del podcast, resi pubblici mercoledì 22 dicembre, Franco ha affermato di essersi ripreso dalla dipendenza dal sesso dal 2016 e di aver "lavorato molto" dopo le accuse contro di lui "e di aver cambiato chi ero".



"Suppongo che al momento il mio pensiero fosse se fosse consensuale", ha detto James Franco ai microfoni del podcast The Jess Cagle su SiriusXM.



Questi suoi commenti sono il primo tentativo pubblico dell'attore di affrontare le accuse di cui in moltissimi hanno parlato a lungo, tutti tranne lui (che mai si era espresso pubblicamente sulla questione).



Alla domanda su come potesse non capire che il concetto di consenso viene distorto dalle dinamiche che si creano tra un insegnante e uno studente, Franco ha risposto: "All'epoca non ero lucido".



Ha continuato, cercando di spiegare cosa stava vivendo allora: “Prima ero in convalescenza per abuso di sostanze. C'erano alcuni problemi che dovevo affrontare e che erano anche legati alla dipendenza".



L’attore ha concluso con le seguenti parole: "E così ho davvero usato il mio background di recupero per iniziare a esaminarlo e cambiare chi ero."