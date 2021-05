L'attore Seth Rogen, collega e amico di vecchia data di James Franco, ha deciso di tagliare tutti i rapporti con l'ormai ex compagno di set. E non solo compagno di set, dato che i due erano legati da una storica amicizia.



A seguito delle accuse di molestie sessuali che molte donne hanno rivolto a James Franco, Rogen ha preso la decisione di non frequentare più il collega, né a livello professionale né al di fuori del lavoro.



In occasione di una recente intervista con il Sunday Times, Seth Rogen ha rivelato di non essere più a proprio agio all'idea di lavorare con lui.

L'attore faceva parte di un vero e proprio duo, in coppia con Franco da anni.



Da The Disaster Artist a Strafumati, da Facciamola finita a The Night Before e The Interview, i due hanno condiviso innumerevoli set.



Assieme avevano anche realizzato la parodia cliccatissima del videoclip Bound 2 di Kanye West, diventata un video virale che ha collezionato visualizzazioni a più zeri dei cerchi olimpici. Eppure Seth Rogen non intende tornare sui propri passi dal momento che le accuse all'ex amico sono tante e molto pesanti.