James Franco protagonista del thriller Mace

Stando a quanto riportato dal magazine Deadline, le riprese del film prenderanno avvio quest’anno in New Jersey

Al via la produzione del nuovo lavoro che vedrà dietro la macchina da presa Jon Amiel . Stando a quanto riportato dal magazine, James Franco , classe 1978, avrà il compito di interpretare il protagonista Mace.

La sceneggiatura sarà curata da David Chisholm , mentre Lawrence Steven Meyers , Randy Dannenberg e John Evangelides si occuperanno della produzione. Brendan McDonald e Kirk D’Amico saranno coinvolti come exec producer e Jonathan Tybel in qualità di associate producer.

Inoltre, Deadline ha annunciato che le riprese della pellicola dovrebbero prendere avvio nel corso del 2021 in New Jersey .

approfondimento

I migliori film di James Franco

Non ci sono notizie sugli altri nomi del cast o la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli futuri.