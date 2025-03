Geolier, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Al momento il cantautore non ha rilasciato alcuna anticipazione sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Radio Deejay , questi i brani eseguiti alla data zero di Jesolo:

Reduce dal successo dell’album Dio lo sa, seguito dalla riedizione Dio lo sa - Atto II distribuita nel novembre dello scorso anno, Geolier sarà protagonista di un nuovo atteso show completamente sold out. Martedì 25 marzo l’artista ( FOTO ) sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00 .

Tra gli album più noti dell’artista troviamo Il coraggio dei bambini, uscito nel gennaio del 2023. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Money, Come vuoi e I p' me, tu p' te, quest'ultimo presentato in gara al Festival di Sanremo. Spazio anche a numerose collaborazioni: da M' manc con Shablo e Sfera Ebbasta a L'ultima poesia in duetto con Ultimo.