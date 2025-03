Geolier, lo sfogo sui social dopo il terremoto: "Abbiate rispetto"

Il rapper napoletano condanna i commenti cinici seguiti al terremoto nei Campi Flegrei. L'artista esprime solidarietà verso chi ha perso la casa. Un appello all'umanità in un momento di paura

Il rapper napoletano Emanuele Palumbo, noto come Geolier , ha espresso il suo disappunto tramite una storia su Instagram, riguardo ai commenti "ironici" e offensivi seguiti al terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei ( LA DIRETTA ). La scossa, avvenuta nella notte, ha causato danni e paura tra i residenti, costringendo molti a lasciare le proprie case.

La Reazione di Geolier

Geolier, che vive vicino all'epicentro del sisma, ha criticato aspramente chi ha sfruttato l'occasione per alimentare l'odio con battute e commenti che richiamano i cori da stadio. "Non posso leggere commenti del tipo 'Speriamo che accada presto' o altre battutacce simili sul terremoto restando in silenzio", ha scritto il rapper, sottolineando la gravità della situazione.