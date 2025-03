Europe, la band svedese annuncia un nuovo concerto in Italia

In fondo a questo articolo potete vedere il post condiviso dagli Europe nelle scorse ore con l'annuncio della nuova data in Italia, quella dell'11 settembre a Napoli.

Per entrare più nel dettaglio per ciò che concerne le location, i concerti degli Europe si terranno rispettivamente nei seguenti luoghi: il 14 giugno a Cagliari, presso l'Arena in Fiera; il 14 luglio a Genova, presso l'Arena del Mare; il 15 luglio a Bologna, al Sequoie Music Park; l’11 settembre a Napoli, nell'ambito del Noisy Naples Fest.

Apertura delle prevendite per la data di Napoli

I biglietti per la nuova data napoletana, quella dell’11 settembre 2025, saranno disponibili a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 26 marzo, sulla piattaforma ETES.

I ticket per gli altri concerti sono già in vendita attraverso diversi circuiti: Boxol e Box Office Sardegna per la tappa di Cagliari, Ticketone per gli eventi di Genova e Bologna, e BoxerTicket per Bologna.