Quando c’è la qualità, c’è tutto. Si vede, si sente e si vive. I Franz Ferdinand, band scozzese nata a Glasgow nel 2002, tornano in Italia per un’unica data indoor e si confermano una delle realtà rock più longeve e interessanti di ieri e di oggi. Nell’attesa di poterli rivedere in Italia, dove suoneranno per tre date estive dal 28 al 30 agosto, ecco il racconto del concerto al Fabrique di Milano. Parafrasando Prince: Rock 'n' Roll Is Alive (And It Lives in Milan)