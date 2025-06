Airbnb, la scommessa è diventare una “everything app”

Per gli affitti brevi tira una brutta aria in tutto il mondo. Così la piattaforma di Brian Chesky fa un mezzo pivot e non solo ricalibra le esperienze ma aggiunge i servizi – disponibili per tutti, sempre, e non solo per i viaggiatori – alla sua offerta. L’obiettivo è sopravvivere alle strette legislative e ampliare l’utenza per accompagnarci anche nei viaggi di tutti i giorni