Brigitte Bardot se n’è andata a 91 anni, ma la sua vera eredità resta impressa in Il disprezzo di Jean-Luc Godard. Un film-soglia che nasce dal romanzo di Moravia, affonda le radici in una ferita reale del cinema italiano e diventa il luogo in cui desiderio, potere e sguardo entrano in collisione. Tra Capri, Fritz Lang, produttori predatori e amori che si spengono, Bardot incarna il momento in cui il cinema scopre che guardare non è mai un gesto innocente