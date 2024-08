"It ends with us" con Blake Lively dal 21 agosto al cinema

Arriva in sala l'atteso film "It ends with us- Siamo noi a dire basta" tratto dall'omonimo libro best seller mondiale. Protagonista e produttrice della pellicola Blake Lively. L'abbiamo incontrata

Il libro è stato un successo globale, grazie anche sicuramente al passaparola sui social. Ma c'è molto altro nella storia di “It ends with us”, che dalle pagine scritte da Colleen Hoover, arriva sul grande schermo, in Italia, dal 21 agosto con il titolo “It ends with us- Siamo noi a dire basta”.

La storia è quella di Lily, un'infanzia traumatica alle spalle, un amore con il neurochirurgo Ryle che ben presto farà vedere il lato più violento e oscuro del suo carattere. Quando Atlas, il suo primo amore, tornerà per caso nella sua vita, Lily capirà che dovrà compiere delle scelte importanti per sé stessa e per sua figlia, lontana da ogni tipo di abuso.

Un cast che vede spiccare, come protagonista, Blake Lively che del film è anche produttrice.

Una sfida vinta, secondo la scrittrice, perché dalle pagine del libro al grande schermo il salto avrebbe potuto essere deludente. Ecco che cosa ci hanno raccontato.

BLAKE LIVELY

“Credo che Lily sia una donna che vive con molta empatia verso le altre persone e questo, nel bene e nel male, la porta a vivere profondamente ogni relazione anche soffrendo. Lily si fida degli altri ed è una cosa molto bella.

È una donna che si ascolta molto e per noi tutti che abbiamo partecipato al film questo era un aspetto molto importante, perché volevamo che il pubblico potesse immedesimarsi nelle sue scelte senza criticarla o giudicarla”.

“Di Lily credo che il pubblico possa facilmente capire cosa le piace, cosa decide di ignorare, cosa ama o cosa la fa soffrire.

Insomma, c’è davvero molta immedesimazione in lei e nella sua storia e io sono sempre più convinta che la gente abbia bisogno di sentirsi connessa l’un l’altra e il personaggio che interpreto decisamente regala questo tipo di emozione, perché Lily non si fa semplicemente “guardare” sul grande schermo, ma chi va al cinema a vedere la sua storia, la vive insieme a lei.”

COLLEEN HOOVER

“Sono davvero felice del risultato e credo sinceramente che il film sia uno dei migliori adattamenti che abbia mai visto perché è stato fedele alle pagine del libro e sono davvero grata agli sceneggiatori perché temevo che potessero riscrivere la storia di Lily, cambiarla e snaturarla”.

“Credo che in molti si possano essere riconosciuti in lei, questo perché purtroppo i problemi che affronta sono molto più comuni di quanto si pensi e comunque tutti noi possiamo aver conosciuto persone che hanno attraversato dolori simili a quelli di Lily. La sua vita e il suo percorso possono essere di ispirazione anche per il fatto che lei decide di mettere davanti a tutto la propria figlia per salvaguardarla da situazioni di violenza o amore tossico e spero davvero che anche il film, così come il libro, possa in qualche modo aiutare qualcuno nella stessa difficoltà”.