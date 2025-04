Festival di Glastonbury, biglietti in rivendita esauriti in 20 minuti

La rivendita dei biglietti per il prossimo festival di Glastonbury, in programma dal 25 al 29 giugno 2025, ha segnato il tutto esaurito in soli 20 minuti nella giornata di domenica 27 aprile. L'account X del festival ha postato un annuncio, scusandosi per i fan che non sono riusciti ad aggiudicarsi un posto.

Il nuovo sistema di vendita

"In una mattinata d'incredibile richiesta, tutti i biglietti in rivendita sono stati venduti", si legge nel post. "Grazie a tutti coloro che ne hanno acquistato uno e ci scusiamo con chi se li è persi".

Lo scorso novembre, gli organizzatori del Glastonbury hanno annunciato modifiche al processo di prenotazione, con l'introduzione di un sistema di coda automatico. Gli utenti non hanno dovuto aggiornare continuamente la pagina della prevendita: a ciascuno di loro è stato assegnato un posto in una coda virtuale. Un sistema simile è stato utilizzato per i concerti di Taylor Swift, Coldplay e Oasis: eliminando la necessità di aggiornare costantemente il sito web, si riduce il carico sul sistema di biglietteria e si velocizza il processo per gli utenti (i fan, però, devo già essere registrati). La delusione, tuttavia, è stata molta. Secondo alcuni, tale sistema agevolerebbe l'utilizzo di bot. Anche perché, al Festival, ci saranno per la prima volta headliner attesissimi quali il gruppo pop-rock The 1975 e la cantautrice pop-punk statunitense Olivia.