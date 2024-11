Festival di Glastonbury 2025, biglietti sold out in 35 minuti

La vendita online, iniziata alle 9:00 ora locale e conclusa alle 9:35, ha visto un picco di richieste senza precedenti. Gli organizzatori hanno annunciato che saranno messi in vendita in primavera i biglietti eventualmente annullati o restituiti.

La febbre di Glastonbury ha colpito ancora! I biglietti per l’edizione 2025 del celebre festival inglese sono andati completamente esauriti in soli 35 minuti, un record che conferma l’incredibile popolarità di questo evento. Nonostante il costo elevato, pari a 373,5 sterline (circa 447 euro), migliaia di fan si sono sfidati online per accaparrarsi un posto. La vendita, partita alle 9:00 ora locale, si è conclusa in pochi minuti, lasciando molti fan delusi.