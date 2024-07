Dua Lipa, tutti gli album tornano in Top 10 inglese dopo Glastonbury

L’intera discografia di Dua Lipa nella Top 10 settimanale degli album più venduti del Regno Unito. Quando si parla di pop, Dua Lipa non sembra avere rivali. La stella britannica ha messo a segno un nuovo traguardo riuscendo a inserire tutti i suoi album nella classifica dei lavori più venduti negli ultimi sette giorni in patria. Radical Optimism, Future Nostalgia e Dua Lipa hanno avuto un incremento delle vendite superiore al 150% rispetto alla settimana precedente.

DUA LIPA, STELLA DEL POP E DELLE VENDITE

Dal debutto con Be The One al recente concerto come headliner al Glastonbury Festival, in meno di dieci anni Dua Lipa si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena musicale e non solo, basti pensare anche al ruolo di fashion icon e alla carriera da attrice avviata recentemente con un’incursione in Barbie di Greta Gerwig e in Argylle - La super spia di Matthew Vaughn.

Nonostante le varie attività, Dua Lipa è sempre rimasta concentrata sulla musica. Il suo ultimo album Radical Optimism, uscito a inizio maggio, ha convinto pubblico e critica debuttando al primo posto nel Regno Unito e al secondo in Italia e negli Stati Uniti d’America. I singoli scelti per trainare il progetto, ovvero Houdini, Training Season e Illusion, hanno scalato le classifiche contando oggi milioni di streaming su Spotify.

Venerdì 28 giugno Dua Lipa si è esibita alla 41esima edizione del Glastonbury Festival davanti a una folla oceanica di quasi 100.000 persone. Il concerto, trasmesso anche in streaming, ha visto l’artista spaziare tra i brani della sua discografia mettendo in piedi uno show straordinario. In seguito alla performance, i tre album della cantante hanno registrato un incremento sbalorditivo delle vendite.

Infatti, nell’ultima classifica settimanale dei dischi più venduti nel Regno Unito, tutti i lavori della voce di New Rules hanno conquistato la Top 10. Stando ai dati diffusi dall’Official Charts Company, Radical Optimism ha registrato un incremento del 158% tra vendite fisiche e streaming passando dalla 27° alla 3° posizione, Future Nostalgia è addirittura cresciuto del 235% con un salto di novantadue posizioni fino all’ottavo posto e infine Dua Lipa ha avuto un aumento del 154% passando così dalla 69° alla 10° posizione.

Risultati addirittura migliori nella classifica dei vinili con Future Nostalgia al primo posto, Dua Lipa al terzo e Radical Optimism al settimo. Chiudiamo con la classifica dei negozi indipendenti in cui Future Nostalgia e Dua Lipa si sono assicurati la prima e la seconda posizione, mentre Radical Optimism ha fatto ritorno nella Top 10 al nono posto.