Dua Lipa canta Nel blu, dipinto di blu. Il video virale sui social

Spettacolo

Time 100, Dua Lipa ed Elliot Page tra gli artisti influenti del 2024

Sono moltissimi gli attori, i cantanti, gli stilisti e gli artisti in generale che la celebre rivista americana ha incluso nella sua top 100 di persone con maggiore influenza al mondo. Da attori come Elliot Page a rapper come 21 Savage, scopriamo chi sono le star delle sette note, della settima arte e dello spettacolo nominate tra le persone più influenti

Dua Lipa è una delle artiste più influenti secondo Time. “Ha lasciato casa a 15 anni per dare slancio ai suoi sogni musicali. È determinata, indipendente e possiede un desiderio di conoscenza. Si appella agli artisti futuri affinché siano consapevoli del mondo che li circonda”, queste le parole di Patti Smith sul conto di Dua Lipa, riportate dal sito di Time