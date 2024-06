7/14 ©Getty

Per Elodie Jacquemus ha messo a disposizione un look total white, un long dress senza maniche in maglia, che rivela la silhouette in maniera elegante. La star della musica nazionale è una dei tre ospiti italiani del fashion show. Nello scatto in primo piano apprezziamo i pendenti con dettaglio sferico in legno e il makeup realizzato negli stessi toni del look

Elodie, incantevole diva sul red carpet di Cannes 2024