Dua Lipa, è uscito il nuovo album Radical Optimism: la recensione

L'AMORE CHE TRATTIENE DI DI ANYTHING FOR LOVE

Un amore alla deriva galleggia pure in These Walls, dove i muri sono tutt'altro che protettivi: "oh, if these walls could talk, they'd tell us to break up..." (se quesi muri potessero parlare ci direbbero di lasciarci). È la musica a rendere meno agre le parole, una musica avvolgente, una sindone laica che, a mio avviso, tocca il suo momento più alto in Anything For Love: l'attacco è un vociare confuso, un gruppo di amici che chiacchierano, poi compare un pianoforte dolce, suadente e poi, dopo una manciata di secondi, inizia il racconto di Dua Lipa, parole lievi nella loro gravità: dopo un minuto e dieci secondi esplode la musica che porta il desiderio di un amore bello, che prova a rigettare il senso di resa: "and I'm not interested in a love that gives up so easily. I want a love that's set on keeping me" (e non mi interessa un amore che si arrende così facilmente, voglio un amore deciso a trattenermi). I sentimenti incompleti hanno una narrazione delicata anche in un brano diretto come French Exit dove si prova a trattenere le parole per allontanare il momento di una fine perché non c'è un addio se la parola non viene pronunciata. Il finale non poteva che essere rassegnazione, accetazione e rinascita: il pezzo è Happy for You e racconta dell'incontro con l'ex e la sua nuova fidanzata: "she's really pretty, I think she's a model, baby, together you look hot as hell" (è davvero carina, penso che sia una modella, tesoro, insieme siete caldi da morire); in quell'incontro si va oltre l'accettazione di una fine, si realizza quanto amore c'è stato prima ed è più semplice essere felice per qualcun altro.