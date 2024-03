Glastonbury 2024, Dua Lipa e Coldplay headliner del festival

Gli headliner del Festival 2024

Sono tantissimi ma non sono ancora tutti gli artisti del Glastonbury Festival 2024, mega evento di musica dal vivo, tra i più conosciuti e ambiti al mondo dal pubblico che frequenta i concerti, che quest'anno è in programma dal 26 al 30 giugno al Wothy Farm di Pilto, nel Somerset, dieci chilometri a est di Glastonbury.

La locandina dell'evento che è stata pubblicata online sui canali ufficiali e sui social media sotto forma di coloratissimo post, dà rilievo ovviamente agli headliner di quest'anno, Dua Lipa, che si esibirà il venerdì, i Coldplay, il cui live è quello del sabato, e SZA, headliner della domenica.

Per tutti il Festival di Glastonbury sarà la celebrazione di una stagione – l'ultima e quella in corso – già memorabile.

I Coldplay, per i quali la data sarà l'unica prevista in un festival europeo, sono reduci dai successi di un tour mondiale che li ha visti protagonisti anche in Italia dove torneranno anche quest'estate, più specificamente, a Roma allo Stadio Olimpico con quattro date, dal 12 al 16 luglio.

Per Dua Lipa il meglio sta per arrivare. Alla vigilia dell'annuncio di Glastonbury la popstar ha comunicato l'uscita il prossimo 3 maggio del suo terzo album di inediti, Radical Optimism.

SZA è stata una delle trionfatrici dei Grammy Awards 2024, il suo album SOS del 2022, un successo commerciale, ha conquistato ben tre premi. In rilievo anche la canadese Shania Twain che offrirà sicuramente momenti ricchi di energia e di grande spettacolo.