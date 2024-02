4/18 ©IPA/Fotogramma

Dopo il successo ai Golden Globe e la nomination agli Academy Awards, Billie Eilish ha vinto le statuette come Song of the Year e Best Song Written for Visual Media grazie a What Was I Made For? tratto dalla colonna sonora della pellicola Barbie

