Madonna dopo critiche ai Grammy: "Non mi scuserò per il mio aspetto"

La popstar ha contro-criticato i commenti ricevuti in rete da parte dei leoni da tastiera. "Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, molte persone hanno scelto di parlare solo delle mie foto in primo piano” ha scritto in un lungo messaggio condiviso su Instagram martedì 7 febbraio. “Ancora una volta (è la) misoginia che permea il mondo in cui viviamo, un mondo che si rifiuta di celebrare le donne che superano i 45 anni”

Madonna ha criticato a sua volta gli hater che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico, commentando con toni caustici la sua apparizione alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2023.



La popstar 64enne ha condiviso un lungo messaggio su Instagram martedì 7 febbraio, dopo che in rete l’hanno definita come “irriconoscibile”.



"Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, molte persone hanno scelto di parlare solo delle mie foto in primo piano” ha sottolineato la cantante.

“Scattate con una macchina con obiettivo lungo da un fotografo della stampa. (Una fotocamera) che distorcerebbe il volto di chiunque!" ha aggiunto Madonna.



“Ancora una volta (è la) misoginia che permea il mondo in cui viviamo, un mondo che si rifiuta di celebrare le donne che superano i 45 anni” si legge nel lungo commento della musicista apparso nelle scorse ore su IG.



Ha abbinato le sue parole a un video di se stessa in posa con tante star ai Grammy, tra cui Cardi B, Sam Smith e Honey Dijon.



Il discorso di Madonna - pronunciato nella cerimonia dei premi musicali più importanti che esistano - “riguardava il ringraziamento per l'impavidità di artisti come Sam [Smith] e Kim [Petras]", ha detto Veronica Ciccone.

L'artista è molto delusa dal fatto che il mondo senta il bisogno di punire le donne che, oltre passati 45 anni, continuano a essere “volitive, laboriose e avventurose”, queste le sue parole su Instagram.



Niente scuse

"Non mi sono mai scusata per nessuna delle scelte creative che ho fatto né per il modo in cui sembro o mi vesto e non inizierò (ora)", ha aggiunto Madonna. "Sono stata degradata dai media dall'inizio della mia carriera, ma capisco che questo è tutto un test e sono felice di fare da pioniera in modo che tutte le donne dietro di me possano avere un momento più facile negli anni a venire".

Ha poi citato la vincitrice numero uno di Grammy di tutti i tempi, Beyoncé: "Nelle parole di Beyoncé: 'Non mi spezzerai l'anima’”.

“Non vedo l'ora di vivere molti altri anni di comportamento sovversivo, spingendo i confini, resistendo al patriarcato e soprattutto godendomi la vita” afferma la Regina del Pop.



Queste dichiarazione di Madonna arrivano dopo che una fonte vicina alla cantante ha affermato al quotidiano statunitense New York Post lunedì 6 febbraio che la star vuole assomigliare alla "Madonna degli anni 2000". Il suo viso gonfio, ha aggiunto l'insider, è il risultato della sua ossessione per le sue guance.

"Non si rende conto che la sta facendo sembrare un po' una caricatura di se stessa", ha detto la fonte al New York Post.

Madonna avrebbe anche assunto un truccatore e un facialist a tempo pieno, per controllare costantemente la sua pelle e mantenerla giovane.

Eppure queste misure per sembrare giovane e sempre impeccabile non hanno impressionato positivamente gli spettatori della premiazione di domenica scorsa, specialmente quelli che sono subito corsi su Twitter per commentare l'aspetto di Madonna, da loro definito “bizzarro”. La maggior parte dei tweet condivisi in rete parlano di una “Material Girl” (per citare la celebre hit della popstar) che ormai è irriconoscibile.



"Vorrei davvero che Madonna non si fosse mai ritoccata il viso", ha scritto un utente su Twitter. "Non c'era davvero alcun motivo. Stava per invecchiare magnificamente. È sempre stata bellissima. #Stopplayingwithyallface#Grammys2023#Madonna".

Un un altro commento online dice: “Madonna non sembra nemmeno Madonna. Chi era quella? Così imbarazzante”.



La cantante di Papa Don't Preach è madre di una figlia biologica, Lourdes Leon, 26 anni, professione modella, e di cinque figli adottivi, Rocco Ritchie, 22 anni, David Banda, 17, Mercy James, 17 e le gemelle Stella ed Estere Ciccone di 10 anni.



