Madonna e la figlia Lourdes, i look a confronto. FOTO

L’erede della regina del pop è una delle modelle più ricercate dalle passerelle di tutto il mondo. Testimonial di Mugler, ha postato sul suo profilo di Instagram alcuni scatti della campagna del brand in cui compare come una dominatrix robotica. Ma, nonostante il mood futuristico da robot, impossibile non vedere un omaggio al passato di sua madre: il look della modella riecheggia l'iconico corsetto della cantante, firmato da un altro nome altisonante della moda: Jean Paul Gaultier. Ecco gli outfit di mamma e figlia