Madonna, dove vedere il documentario Madame X che esce oggi

L’appuntamento con la voce di Like A Prayer è per venerdì 8 ottobre, alle 21.10, su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW

Madame X, la data di uscita

Dopo settimane di attesa, la pellicola sta finalmente per fare il suo debutto. Infatti, l’appuntamento da segnarsi in agenda con il concerto è per stasera, venerdì 8 ottobre, alle 21.10 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW.