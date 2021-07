Madonna, annunciato l'arrivo del video dell'ultimo tour

L’icona della musica ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto, la cui distribuzione è prevista per il mese di ottobre su Paramount +

È il 14 giugno 2019 quando la Regina del Pop distribuisce il suo ultimo album di inediti. Il disco ottiene ottimi consensi da parte del pubblico debuttando alla prima posizione della prestigiosa Us Billboard 200.

Madonna, il messaggio su Instagram

A distanza di circa due anni dalla data di uscita, la voce di Frozen ha annunciato l’arrivo di quello che potrebbe essere un film sul tour realizzato a supporto della pubblicazione del disco.

Nelle scorse ore Madonna, classe 1958, ha aggiornato i fan in merito all’andamento dei lavori per la reazione di un filmato con le performance del Madame X Tour, ovvero la serie di concerti tenuti sui palchi di location più intime rispetto a quelle scelte per i tour precedenti.