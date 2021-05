Addio a Nick Kamen, il ricordo di Madonna: "Ho il cuore spezzato"

"Mi spezza il cuore sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano così gentile, dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice, ovunque tu sia Nick Kamen". Con queste parole, e una foto che li ritrae insieme, Madonna ha ricordato su Instagram il cantante e modello inglese icona degli anni Ottanta morto all'età di 59 anni , il 5 maggio ( FOTO ). Kamen era diventato celebre grazie a uno spot della Levi's nel 1985 e alla hit Each time you break my heart, scritta e prodotta proprio da Madonna, nel 1986.

Il legame di Kamen con Madonna

approfondimento

La notizia del decesso è stata data dall'amico Boy George con un messaggio e una foto postati su Instagram. La morte sarebbe arrivata in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute: Kamen aveva annunciato di essere malato di cancro nel settembre 2018. Era diventato famoso grazie a una sua comparsa in uno spot della Levi's: nella pubblicità Kamen entrava in una lavanderia, si spogliava, sfilando anche i jeans, e rimaneva in boxer tra gli occhi divertiti e stupiti dei presenti. Da quell’apparizione televisiva era poi nata la collaborazione con Madonna, che aveva contattato il modello. La cantante aveva scelto di affidargli il brano Each time you break my heart, prodotto insieme a Stephen Bray. Fu un successo e arrivò al quinto posto dei singoli più venduti in Inghilterra.