Madonna ha comprato la villa di The Weeknd a Los Angeles

La 62enne cantante di origini italiane ha appena concluso un acquisto da capogiro: per 19.3 milioni di dollari, la villa ton sur ton di The Weeknd ha ora una nuova proprietaria

Madonna Louise Veronica Ciccone, da tutti conosciuta come Madonna, ha appena concluso un affare da capogiro. Per la modica cifra di 19.3 milioni di dollari, si aggiudica una delle tenute più belle dell’intera Hidden Hills. Fonti certe rivelano infatti che lo scorso 9 aprile, la pop star internazionale abbia chiuso un contratto di locazione con il canadese The Weeknd per l’acquisto della sua villa.

Cosa ospita la nuova villa di Madonna approfondimento Madonna, la sceneggiatrice del biopic va via: popstar troppo esigente La nuova villa di Madonna è un capolavoro del design e della tecnologia, interamente ton sur ton. La villa, che si trova a Hidden Hills, cittadina della contea di Los Angeles, nota per essere la casa di molti attori, musicisti e celebrità, ha una grandezza totale di circa 1165 metri quadrati, tra un immobile principale, una guest house e tre acri di terreno verde, circondati da sequoie e dal mare. Entrati nell’immobile principale, si capisce in un batter d’occhio quanto sia curato e lussuoso. La sola hall è molto ampia e con soffitti a doppia altezza. C’è poi una meravigliosa vetrata a due piani che, insieme al bianco delle pareti, contribuisce a conferire tutta la freschezza e luminosità di cui gode l’edificio. Oltre alle 7 camere da letto, ognuna dotata di proprio televisore, divano e camino, la villa di Madonna è anche il luogo di diversi spazi legati al divertimento. Al suo interno troviamo infatti una sala home theatre e un gigantesco salone che costeggia una wine room, per un’esperienza di enoteca casalinga. O ancora un’ampia sala da pranzo, con una cucina da chef e un open bar per gli aperitivi in compagnia. All’esterno l’area spa, con la meravigliosa piscina immersa nel verde, oltre che una sala fitness, un garage a 5 posti con vetrate e pavimentazione led, e un campo da basket per il divertimento di figli e ospiti. La vicina guest house, collegata all’edificio principale da un bellissimo vialetto paesaggistico, ha invece dimensioni più ridotte, con 2 sole camere da letto, ma è immersa nel verde delle sequoie che garantiscono la giusta privacy a chiunque vi abiti.