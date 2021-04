Madonna, la sceneggiatrice del biopic va via: popstar troppo esigente

La 43enne, già premio Oscar nel 2007 con Juno, ha deciso di lasciare il progetto della Universal Pictures perché sarebbe estremamente difficile lavorare con la cantante, definita troppo ingerente e perfezionista da un insider che ha rivelato al Sun i motivi della rottura Condividi:

Diablo Cody abbandona Madonna perché la cantante sarebbe troppo esigente. La sceneggiatrice del biopic sulla popstar americana avrebbe deciso di lasciare il progetto della Universal Pictures per via dell’estremo perfezionismo e delle troppe ingerenze di Madonna, che non sarebbe stata disposta a lasciare la necessaria libertà d’azione a Cody, già premio Oscar del 2007 con Juno. A riportarlo è un insider che ha rivelato al Sun i motivi della rottura.

Diablo Cody voleva maggiore libertà approfondimento Madonna: in arrivo il suo documentario sul suo ultimo Madame X tour Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, che arriverà soltanto quando verrà svelato il nuovo sceneggiatore ma, come riporta il celebre tabloid inglese, nonostante “Madonna e Diablo abbiano trascorso molte settimane a lavorare alla sceneggiatura e abbiano fatto fatto buoni progressi… Madonna è comprensibilmente molto esigente su come vuole che sia il film, è una perfezionista e poiché si tratta della sua vita, sta molto attenta a come vengono presentate le cose. Diablo aveva invece bisogno di una maggiore libertà per essere in grado di far funzionare la storia e così alla fine ha deciso che non poteva più dare il suo contributo”.