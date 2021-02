Madonna: in arrivo il suo documentario sul suo ultimo Madame X tour

A trent’anni esatti dal primo (e ultimo) documentario su di lei, il cult movie “A letto con Madonna”, arriva un nuovo docu che racconta l’ultima tournée della Regina del Pop. Aspettando il suo biopic, scritto assieme alla sceneggiatrice premio Oscar Diablo Cody e diretto dalla cantante stessa

Condividi:

Sono passati trent’anni esatti dall’uscita del primo e ultimo documentario dedicato alla Regina indiscussa del Pop, ossia A letto con Madonna, e quest’anno si arriverà a quota due con il docu relativo al Madame X tour, incominciato il 17 settembre 2019 a New York e terminato l’8 marzo 2020 a Parigi. L’ultima tournée che ha visto la mitica Ciccone itinerante sui palchi di tutto il mondo sarà la protagonista (o meglio: lo scenario, dato che la protagonista è sempre lei, the Queen of Pop) di un documentario che uscirà su Netflix di cui ha dato l’annuncio il Sun poche ore fa.

Un documentario che mostrerà tutto del Madame X tour

approfondimento Madonna dirige la propria vita. La pop star farà un biopic “Madonna ha messo letteralmente sangue, sudore e lacrime nel tour di Madame X e vuole che il documentario mostri tutto quello che quella tournée è stata. […] Non è mai stata tipo da nascondersi quindi gli spettatori vedranno tutto di lei, compresa la sua tagliente ironia”, ha dichiarato una fonte interpellata dal tabloid britannico.

Per ora non sono stati ancora rivelati né il titolo né la data in cui sarà disponibile su Netflix.



Il biopic su Madonna a cui sta lavorando la cantante

approfondimento Sarà Florence Pugh a interpretare Madonna nel suo film biopic? L’artista sta lavorando al suo biopic, la cui sceneggiatura è scritta a quattro mani da lei stessa e dalla sceneggiatrice premio Oscar Diablo Cody. Non solo lo script sarà curato direttamente da Madonna ma pure la regia. Per ora la star sta cercando ancora l’attrice perfetta per il ruolo da protagonista, quella che dovrebbe interpretare la Regina del Pop agli albori, in quegli anni Ottanta newyorchesi che l’hanno fatta letteralmente sbocciare. Tra le possibili scelte su cui la cantante starebbe riflettendo ci sarebbero Julia Garner, attrice 26enne statunitense nota per il ruolo di Ruth Langmore nella serie televisiva Ozark, e Florence Pugh, attrice 25enne britannica che ha interpretato Amy nel film Piccole donne del 2019 (per il quale ha ricevuto la candidatura al Premio BAFTA, al Critics Choice Award e al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista).