Madonna dirige la sua vita. La pop star farà un biopic

Avrà pensato che, se qualcuno doveva farlo, quel qualcuno doveva essere lei. Madonna ha deciso: torna dietro la macchina da presa per fare un film sulla sua vita. Un biopic, insomma, che racconterà gli anni della gavetta - dal suo arrivo a New York dal Michigan, con soli 35 dollari in tasca - fino al successo mondiale dei suoi album e dei suoi tour.

AL LAVORO SULLA SCENEGGIATURA CON DIABLO CODY Da tempo circolavano le voci su questo progetto, che ancora non ha un volto protagonista. Ciò che sappiamo è che il produttore è Universal Pictures e che la sceneggiatura è a firma del premio Oscar Diablo Cody, la stessa di Juno, per intenderci. Madonna e Diablo passano molto tempo a lavorare insieme, come si vede dai post sul profilo Instagram della "Regina del Pop".