BTS, il messaggio di Suga ai fan dopo il congedo dal servizio militare

“Ciao a tutti, è bello vedervi. Sono Suga. Sono passati circa due anni. Come state?”. Suga, l’ultimo membro del gruppo K-pop BTS che era in attesa di congedo dal servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, ha ufficialmente concluso la sua missione nei servizi sociali. “Da oggi, sono stato congedato dall’esercito e vi saluto tutti per la prima volta dopo tanto tempo”, ha scritto in una dichiarazione pubblicata sul WeVerse, la piattaforma dedicata alla community di fan della band. “Siccome è un giorno che aspettavo, ed è passato anche tanto tempo, ho riflettuto a lungo su come salutarvi. Prima di tutto, volevo ringraziare sinceramente i miei fan per avermi aspettato fino ad ora. Mi siete mancati davvero tanto”. L’artista ha proseguito: “Penso che negli ultimi due anni mi sono preso del tempo per pensare a me stesso. In particolare, ho anche sentito il bisogno di prendere temporaneamente le distanze e di fare un passo indietro rispetto al lavoro che svolgevo da molto tempo. Prima mi limitavo a correre avanti senza guardarmi indietro, ma questa volta mi ha dato l’opportunità di riflettere ancora una volta su me stesso”. Nel messaggio ai fan, Suga si è anche scusato per l’incidente avvenuto a bordo di un monopattino elettrico a Seul nell’agosto 2024, mentre si trovava sotto l’effetto di stupefacenti: “Mi scuso per avervi deluso e avervi dato motivo di preoccupazione con l’incidente dell’anno scorso. Ciò che mi ha sconvolto di più è stato il fatto di aver ferito il cuore dei miei fan”. Ha poi concluso: “Vi voglio bene. Vi terrò aggiornati spesso”.

A QUANDO LA REUNION?

All’inizio della scorsa settimana, Big Hit, l’etichetta discografica dei BTS, aveva annunciato che Suga avrebbe terminato il servizio militare della durata di due anni come assistente sociale. “Siamo entusiasti di annunciarvi l’imminente congedo di Suga dai servizi sociali”, aveva scritto su WeVerse. Nonostante ora tutti e sette i membri del gruppo abbiano completato il servizio militare obbligatorio, non sembrano però esserci pianificazioni immediate di una reunion della band. “Non sono previsti eventi speciali il giorno del congedo di Suga”, aveva aggiunto Big Hit. “Il sovraffollamento può rappresentare un rischio per la sicurezza e chiediamo cordialmente ai nostri fan di non recarsi di persona in loco. Vi preghiamo di trasmettere i vostri calorosi saluti e incoraggiamento nei vostri cuori. Vi siamo sempre grati per il vostro incrollabile amore e supporto per Suga. La nostra azienda continuerà a impegnarsi al massimo per supportare i nostri artisti. Grazie ancora una volta per il vostro continuo amore e supporto per i BTS”. All’inizio del mese di giugno, Jungkook e Jimin erano stati congedati dal servizio militare obbligatorio. Appena un giorno prima era toccato a RM e V (RM, ancora in uniforme, aveva suonato il sassofono, e V l'aveva osservato con un sorriso e un mazzo di fiori tra le mani), mentre Jin e J-Hope avevano terminato il servizio nel 2024, rispettivamente nei mesi di giugno e ottobre. “I pensieri che ho avuto in quei momenti sono diventati parte integrante di me, nutrendo e plasmando la persona che sono oggi”, aveva dichiarato a Rolling Stone il rapper J-Hope. “In definitiva, hanno influenzato le storie che racconto, la musica che aspiro a creare”.