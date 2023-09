BTS, Jung Kook annuncia il nuovo singolo 3D con Jack Harlow

La canzone arriverà sul mercato venerdì 29 settembre. L’ultimo brano Seven ha trionfato agli MTV Video Music Awards 2023 come Song of Summer

Dopo la hit mondiale Seven in duetto con Latto, Jung Kook è pronto a lanciare una nuova collaborazione. La star del k-pop ha annunciato l’uscita di 3D con Jack Harlow .

Jung Kook e Jack Harlow si uniranno per un brano che ha immediatamente suscitato interesse nel pubblico. Un breve teaser ha anticipato il videoclip e un frammento della canzone del membro dei BTS ; nel filmato è possibile vedere l’artista intento a giocare a scacchi con la voce di First Class.

Tutto pronto per il nuovo tormentone. Venerdì 29 settembre l’artista sudcoreano pubblicherà 3D in collaborazione con uno degli artisti statunitensi più influenti del momento.

3D arriverà dopo il grande successo di Seven, la canzone in grado di raggiungere la prima posizione della US Billboard Hot 100. Tra i riconoscimenti la vittoria ai recenti MTV Video Music Awards 2023 nella categoria Song of Summer (FOTO).