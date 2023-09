BTS, Suga annuncia la data di inizio del servizio militare

È tempo di addestramento per Suga, 30 anni, membro dei BTS. Come annunciato dall’etichetta discografica Big Hit Entertainment, il rapper inizierà il servizio militare obbligatorio il 22 settembre. “Non ci saranno eventi ufficiali nel giorno in cui inizierà il suo servizio o nel giorno in cui farà ingresso nel campo di addestramento” ha scritto Big Hit Music in un comunicato pubblicato su Weverse. “Chiediamo gentilmente ai fan di astenersi dal fare visita a Suga sul suo posto di lavoro durante il periodo del suo servizio. Per favore trasmettete i vostri calorosi saluti e incoraggiamento solo nei vostri cuori. Chiediamo il vostro continuo amore e supporto per Suga finché non completerà il suo servizio e non ritornerà. La nostra società si impegnerà inoltre a fornirgli tutto il supporto di cui ha bisogno in questo periodo”. Lo stesso Suga ha approfondito l’argomento dell’arruolamento in diretta sulla piattaforma e, secondo la traduzione di un fan riportata da Rolling Stone, ha raccontato alla ARMY che il servizio militare non è motivo di tristezza e che il gruppo si riunirà nel 2025. Il rapper ha anche scherzato sul proprio taglio di capelli, che sembra renderlo sempre più irriconoscibile.