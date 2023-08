I progetti solisti dei BTS

I brani di Kin, Jimin, Jung Kook e V



Jin, negli anni, ha manifestato anche pubblicamente la sua insicurezza riguardo alla sua musica e ha discusso il tema in Abyss, traccia solista pubblicata nel 2020. La vivace Super Tuna, invece, è uscita nel 2021 accompagnata da un video divertente con una coreografia ispirata al tonno e alla pesca. Nel 2022 ha svelato The Astronaut in collaborazione con i Coldplay.

Jimin ha pubblicato una traccia solista nel 2018, Promise e, per il periodo di Natale del 2020, la canzone adatta alla stagione, Christmas Love. With You, invece, è una collaborazione con Ha Sung Woon, ex membro dei Wanna One. Incluso nella colonna sonora della serie sudcoreana Our Blues, ha conquistato la vetta della Billbiard Hot Trending Song. Il primo album da solista è Face ed è uscito nel 2023.

La produzione di Jung Kook è legata al successo di My You, brano da solista pubblicato come regalo per i fan in occasione del nono anniversario dei BTS. Ai fan il cantante deve tutto: grazie a loro sta vivendo una vita da sogno. In occasione dei mondiali nel Qatar, l'artista ha pubblicato il singolo Dreamers. A metà luglio 2023 è uscito il singolo Seven.

La carriera solista di V è legata alla sua propensione per le ballad. Nel 2019 pubblica Scenary e Winter Bear (quest'ultima in inglese); per il Natale 2020, Snow Flower. Per la serie coreana Our Beloved Summer ha scritto anche Christmas Tree. A settembre uscirà la raccolta Layover che conterrà sei brani.