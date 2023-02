BTS, J-Hope ha cominciato il servizio militare

La HYBE, agenzia dei BTS , la band di K-pop coreana famosa in tutto il mondo, ha annunciato che tutti i componenti devono fare il servizio militare a breve, poiché nel loro paese, la Corea del Sud, è ancora obbligatorio. Il successo e la fama degli artisti non basta per un’esenzione, pertanto la loro attività dovrà essere messa in pausa il tempo necessario per adempiere a questo obbligo nazionale. Qualcuno aveva ipotizzato che i BTS potessero cavarsela senza rispondere alla leva, ma ci sono alcune regole della Corea del Sud che vanno rispettate, senza se e senza ma, secondo le conferme ufficiali da parte delle istituzioni competenti. Il primo a iniziare il servizio di leva è stato il più grande dei BTS, Kim Seok-jin ovvero Jin , quasi trentenne. E ora, dopo due mesi da Jin, ha iniziato ufficialmente anche J-Hope .

J-Hope, vero nome Jung Ho-seok, ha deciso di iniziare il suo servizio di leva , come si legge nel comunicato ufficiale diffuso. “Vi chiediamo di continuare a dare il vostro amore e il vostro sostegno a j-hope fino a quando non completerà il suo servizio militare e tornerà in sicurezza” riporta il documento della BigHit Music, per invitare i fan ad avere pazienza per questa pausa forzata del lavoro della band. Tuttavia, il 3 marzo uscirà anche un nuovo singolo, un brano da solista proprio di J-Hope per tenere compagnia al fandome orfano momentaneamente dei suoi artisti. Il titolo della canzone è On the Street e si riferisce alle radici del cantante che ha iniziato con la street dance.

Il servizio di leva coreano

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

Il servizio militare coreano è previsto dai 18 ai 21 mesi e tutti gli uomini non affetti da disabilità devono arruolarsi entro i 28 anni, ma una legge del 1988 permette l’esenzione anche ad alcune categorie di persone, mentre per le donne è volontario. Per esempio gli atleti olimpici, artisti, ballerini, cantanti di musica tradizionale sono di solito esentati, ma per qualche ragione i BTS non sono rientrati tra questi e non possono beneficiarvi. Il parlamento sudcoreano aveva approvato di rimandare il servizio militare ad artisti pop e K-Pop molto famosi fino ai 30 anni, pertanto ora tocca a loro.

Chi sono i BTS

I BTS ormai sono un fenomeno musicale in tutto il mondo, ma la band K-Pop è esplosa negli anni 2000 iniziando la loro avventura in Asia per poi conquistare l’Occidente. Il loro primo singolo del 2013 li ha lanciati verso il successo planetario che li ha portati anche sul grande schermo con un documentario su di loro ancora nelle sale.