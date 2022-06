I BTS si dedicheranno temporaneamente a carriere soliste

I BTS scelgono di dedicarsi per il momento alle carriere da solisti

Nessuna paura per i fedeli fan appartenenti alla Army dei BTS poiché, alla luce di quanto commentato da fonti ufficiali vicine e appartenenti all’entourage stesso della nota K-pop band, i 7 giovani del gruppo non hanno deciso di dire ufficialmente addio al progetto musicale collettivo, quanto di prendersi una breve pausa per esplorare nuovi lati di sé e del proprio talento, per far così crescere non solo la propria carriera ma anche quella della band. “I BTS rimarranno comunque attivi in formati vari e differenti” è quanto dichiarato a Pitchfork Media. Dopotutto, alcune anticipazioni sulla volontà dei membri della K-pop band di dedicarsi ad altro e coltivare il loro talento, erano già arrivate in concomitanza con gli ultimi eventi pubblici del gruppo e con ad esempio le parole di RM che ha più volte ammesso: “Ho sempre pensato che i BTS non fossero come le altre band, ma il K-pop e il sistema che sta dietro, non ti permettono di maturare. Per questo bisogna sempre produrre nuova musica e nuove cose”. Assicurando però di come il discorso di accettazione sull’essere cambiati e suoi nuovi sentimenti del gruppo si riferisca solamente alla sfera professionale e scenografica, e non al rapporto tra i singoli membri. Grande il pensiero RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook ai numerosi fan sparsi per il mondo, cui però assicurano che i BTS rivivranno comunque per il momento sotto forma di altri progetti.