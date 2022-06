BTS, l'album "Proof" sarà un'antologia di 48 tracce

È a un passo dalla pubblicazione ufficiale del nuovo e decimo album Proof, che la band sudcoreana dei BTS ha annunciato che il progetto musicale sarà una ricca antologia, capace di raccontare tutta la storia musicale del gruppo dall’esordio nel 2013 ad oggi. All’interno di Proof ci saranno ben tre dischi per un totale di 48 tracce audio tra vecchi successi e nuovi singoli Condividi

Manca davvero poco al prossimo 10 giugno, giorno in cui uscirà su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi l'attesa antologia musicale con tutto il meglio dei BTS. Proof, questo il titolo del progetto della nota k-pop band di Seul – con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook – si estenderà, secondo le indiscrezioni di recente confermate dallo stesso gruppo, su ben tre CD, per un totale di 48 tracce di ascolto. Il nuovo album dei BTS, in forma di vera e propria raccolta, avrà lo scopo di narrare, servendosi delle canzoni più celebri della boy band, tutta la storia del gruppo sud-coreano dagli esordi al successo di oggi, in un vero e proprio viaggio tra passato, presente e futuro, che dura ormai da nove anni.

Proof è il nuovo album dei BTS in uscita il 10 giugno approfondimento I BTS e YouTube lanciano la #MyBTStory challenge: come funziona Il nuovo album dei BTS, Proof, in arrivo venerdì 10 giugno, sarà una ricca antologia con lo scopo di raccontare tutto il meglio della musica della nota K-pop band, sempre più vicina a festeggiare il traguardo dei primi dieci anni di carriera, nel giugno del 2023. Proof, con ben 48 tracce e suddiviso su tre differenti dischi, si pone anche, a tutti gli effetti, come il decimo album in studio del gruppo, dopo il successo del 2020 con la pubblicazione di Be e le numerose uscite in digitale di famosi singoli come Butter, Permission to Dance, ma anche la collaborazione musicale con i Coldplay in My Universe. È la celebre agenzia di stampa sudcoreana Yonhap News Agency a svelare qualche indiscrezione in più circa quello che sarà il contenuto dei dischi di Proof. Mentre la tracklist del primo CD conta ben 19 canzoni che hanno fatto la storia dei BTS – da Danger a Fire, passando per DNA, Boy With Luv, Spring Day, ma anche Fake Love, Dynamite e Butter, nel secondo album pare troveranno spazio registrazioni del gruppo e canzoni meno note. Per arrivare al terzo disco, dedicato dai BTS alla loro fedele Army (è il nome con cui si identificano i fan del gruppo musicale) che, oltre a versioni demo di svariati successi di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, includerà anche tre singoli nuovi di zecca dal titolo Yet To Come, Run BTS e For Youth.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica K-Pop, le più famose band di musica pop coreana da BTS a Exo Nato nella sua accezione moderna nel 1992, il K-Pop è diventato un fenomeno musicale da record. Proveniente dalla Corea del Sud, è un genere innovativo, all’avanguardia che contiene al suo interno un mix di elementi presi da ogni parte del mondo. Pop occidentale, rock, musica sperimentale, jazz, gospel, latino, hip hop, R & B, reggae, dance elettronica, folk, country, classica e giapponese. Andiamo alla scoperta dei gruppi K-Pop più importanti Il successo del K-Pop arriva grazie e soprattutto ai BTS, il gruppo più famoso a livello internazionale. Formata da sette elementi, BTS è l’acronimo di Bangtan Boys e sono RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook. Il gruppo è stato creato dall’etichetta discografica sudcoreana Big Hit Entertainment e ha debuttato nel 2013. Da allora sono tanti i record macinati in Corea del Sud e nel resto del mondo. Tra i gruppi più influenti del K-Pop, i Big Bang hanno debuttato nel 2006. Il gruppo è composto ora da G-Dragon, T.O.P, Taeyang e Kang Dae-sung. Inizialmente c’era anche Seungri che però si è ritirato dal mondo della musica nel 2019. Hanno aiutato a diffondere l'ondata coreana a livello internazionale e sono considerati i re del K-Pop. Nate nel 2016, le Blackpink sono il gruppo femminile di K-pop più famoso nel mondo. Hanno conquistato le classifiche degli Stati Uniti e il video musicale de loro brano “Ddu-Du Ddu-Du” è il più visto di sempre su YouTube nel genere K-pop. Le Blackpink sono Rosé, Jennie, Lisa e Jisoo.