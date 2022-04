I BTS hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album

È con un teaser video in bianco e nero, che ripercorre alcune tra le più belle performance del gruppo, che i BTS hanno annunciato su YouTube e sui social il tanto atteso arrivo del nuovo disco. Non si conoscono ancora titolo, cover, tracklist e collaborazioni, ma la data di release è quella del 10 giugno Condividi

Sono molte le star della musica che in questo weekend pasquale hanno scelto di dedicare un gradito regalo ai fan sparsi per il mondo. Tra loro anche la boy band sudcoreana dei BTS, che ha annunciato con un teaser video di 50 secondi, il tanto atteso arrivo del nuovo disco in studio. Nonostante sia ancora assoluto riserbo sul titolo del progetto musicale di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, è stata però rivelata la data di release che sarà quella di venerdì 10 giugno.

Il nuovo disco dei BTS in arrivo a inizio estate approfondimento BTS, Permission to Dance On Stage: tutto sul concerto al cinema È una data da fissare in calendario, quella del prossimo venerdì 10 giugno. Per tutti gli amanti del genere K-Pop e della boy band sudcoreana dei BTS, corrisponde al giorno di pubblicazione ufficiale del nuovo progetto discografico del gruppo. Non se ne conosce ancora il titolo, seppure alcuni indizi rilasciati dalla stessa band sui social, lascino pensare che la citazione “We Are Bulletproof”, condivisa all’unisono sotto il teaser video pubblicato anche su YouTube, sia proprio il titolo dell’album oppure di un nuovo singolo in arrivo. Annuncio di un nuovo disco per i BTS, prontamente confermato anche dall’entourage ed etichetta discografica dei giovanissimi performer, Big Hit Music, che in un comunicato stampa ufficiale ha dichiarato che RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook torneranno con una ricca serie di canzoni inedite il 10 giugno 2022, disco i cui dettagli saranno forniti in un secondo momento.

Continua il successo dei BTS nel mondo approfondimento Coldplay e BTS, pubblicato il videoclip di My Universe Sebbene i BTS non abbiano più pubblicato un album dal successo di BE nel 2020, la K-Pop band è grande protagonista delle classifiche e delle scene live internazionali. Ne sono un esempio i pluripremiati singoli Dynamite, Butter, Permission To Dance e l’incredibile collaborazione con i Coldplay in My Universe. Tra marzo e aprile, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook sono apparsi sia agli Oscar che ai Grammy Awards, dove si sono esibiti in un’esplosiva ed energica performance sulle note dell’ultimo brano Butter, uscito lo scorso giugno. Il gruppo è reduce anche dal successo di Pemission To Dance On Stage, il mini-tour con quattro date a Las Vegas, concluso proprio lo scorso sabato 16 aprile, quando la band ha annunciato l’uscita del nuovo album.