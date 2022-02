BTS, Permission to Dance On Stage: tutto sul concerto al cinema

E' un appuntamento mondiale e la data da segnare in agenda è quella del prossimo 12 marzo. In Italia è una esclusiva The Space Cinema

La notizia era nell'aria, le speranze erano alte ma ora possiamo iniziare muoverci a ritmo di...BTS. Perché adesso è ufficiale, i fan italiani della band sudcoreana, possono acquistare il biglietto per il cinema: infatti anche in Italia sarà possibile vedere il concerto trasmesso in diretta nei cinema di tutto il mondo. Si intitola BTS – Permission To Dance On Stage e popolerà i cinema di tutto il mondo il prossimo 12 marzo 2022. In Italia l’evento è una esclusiva The Space Cinema.