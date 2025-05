Jon Batiste dal vivo in Italia con "Maestro Tour". INTERVISTA

Jon Batiste, musicista Premio Oscar per la miglior colonna sonora per il film "Soul", arriva in Italia per due date, a Milano e Roma, con il "Maestro Tour", performance in cui porterà i classici della sua formazione artistica ma anche alcune sorprese. Sul palco solo un pianoforte e un campionatore, per un concerto intimo mai visto prima: “Spero di far apprezzare a ciascuno di voi il dono della musica, non vedo l’ora di vedervi tutti in Italia” ci ha raccontato Jon Batiste in questa intervista

"Maestro Tour", due date in Italia, a Milano e Roma

Il collegamento si sta finalizzando, ma nell’attesa sento Jon Batiste scaldare la voce solo come lui sa fare. Qualche nota, canticchia e poi, delicatamente, si sente Hello, Hello: la telecamera si accende e il suo viso radioso precede un sorriso, prima dei nostri saluti. “Maestro, ogni volta che sento la sua voce sono felice” gli dico. Lui sorride e mi dice: “That’s the good viiiibe!” prima di ridere divertito insieme a me. Jon Batiste è a Los Angeles quando inizia a raccontarmi del Maestro Tour, una serie di concerti che lo porterà a suonare per due date anche in Italia, il 15 giugno a Milano e il 16 a Roma. Batiste non vede l’ora di arrivare nel nostro paese per questi appuntamenti che non saranno solo concerti, ma delle vere esperienze musicali. Da Jon Batiste, nato e cresciuto a New Orleans, città ricca di contaminazioni musicali straordinarie, non si sa mai cosa aspettarsi. O meglio: si sa che ci sarà sempre qualcosa di magico, proprio come quella magia che solo lui, con il suo pianoforte, sa creare. Prima di chiedergli se ci può svelare qualche particolare dei concerti che farà in Italia, iniziamo a parlare proprio della sua città natale, New Orleans. NOLA è stupenda ma solo vivendola, anche per pochi giorni, si può capire perché è così speciale. Anzi magica. È una città che ha sofferto molto, ma si è saputa rialzare, soprattutto dopo l’uragano Katrina. Ed è tornata più bella di prima.

New Orleans, dove tutto è iniziato: "Un posto speciale, la musica è vita quotidiana"

Ne parliamo insieme e gli dico che ci sono stata due volte, e che proprio del melting pot di culture, musiche e razze mi sono proprio innamorata. Gli chiedo anche se crescere lì ha plasmato il suo modo di fare musica nel corso degli anni e della sua carriera, visto che ciò che ha l’ha sempre contraddistinto è anche la fierezza di essersi formato come musicista proprio a NOLA: “New Orleans? È un luogo speciale per me. Non esiste una città come NOLA, è casa. La musica è parte della vita quotidiana di tutti: non è intrattenimento, è proprio un modo di vivere. È una scelta di vita. Non c’è niente di artefatto: la musica che suoniamo lì è vera, ed è proprio questo su cui si basa anche la musica che compongo io…essere nato e cresciuto lì, ed aver iniziato a suonare nei club della città, mi ha formato e fatto capire che voglio portare avanti quella verità musicale che si respira solo a NOLA. È tutto vero. La musica è vita, ci fa sentire parte di una comunità. E non c’è nulla di più bello” mi racconta.