BTS e Coldplay, My Universe: arriva la nuova canzone insieme

aspettando Music of the Spheres, il nuovo album in uscita il 15 ottobre, i Coldplay duettano con i BTS. La band di Chris Martin lo ha annunciato sui social

Non si può dire che la notizia sia giunta inaspettata visto che i rumor circolavano da un po' di giorni, ma ora oltre all'ufficialità abbiamo il titolo: il nuovo singolo My Universe, il terzo dopo Higher Power e Coloratura, prevede l'inedito duetto dei Coldplay con i coreani BTS. L'annuncio è stata accolta con curiosità da i fan di entrambe le band.



Un featuring tra le due band era già nell’aria dopo la dichiarazione della Big Hit Entertainment, l’agenzia dei BTS,– che replicava ai mormorii che circolavano in rete. L’agenzia ne aveva parlato come di una possibilità remota ma non la aveva esclusa e dunque la soglia di attenzione si era alzata. E il motivo di quella mancata smentita è che era tutto vero ma non ancora divulgabile. Oggi la conferma: My Universe è il frutto del duetto tra i BTS e i Coldplay.