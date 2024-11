Islanda, testo e significato del singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Chi crede che Islanda sia “solo” una canzone d'amore, si sbaglia di grosso… Di seguito vi spieghiamo perché, proponendovi prima il testo completo del nuovo singolo del gruppo targato Bergamo, e poi il significato che si potrebbe dare a quelle parole. Usiamo il verbo al condizionale perché è chiaro che chiunque può intravedere in questo testo (come in qualsiasi testo al mondo) la propria personale versione, la sua sacrosanta soggettiva interpretazione insomma. Poi, però, nel penultimo paragrafo troverete la spiegazione del significato di Islanda data dal diretto interessato, ossia Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari che non solo canta e suona la chitarra ma che anche scrive la maggior parte dei testi, tra cui questo.

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te E che adesso non servono a niente Ma di me cos’è che sai? Che piacevo a tua mamma Che credevo nel karma E sognavo di andare in Islanda In Islanda.

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te E che adesso non servono a niente Ma di me cos’è che sai? Che piacevo a tua mamma Che credevo nel karma E sognavo di andare in Islanda.

Io Holly e Benji, tu Sailor Moon Storie opposte ma stesso mood Cercavo il cielo nei tuoi occhi blu Mi tiravi su, su, su Ho due biglietti per dove vuoi Sarebbe bello tornare in noi Ti chiamo ancora, non ci sei più E fa tu, tu, tu

Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te E che adesso non servono a niente Ma di me cos’è che sai? Che piacevo a tua mamma Che credevo nel karma E sognavo di andare in Islanda In Islanda

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità Come amici dopo l’università Sì, come due fratelli per l’eredità Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo punto e a capo A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo Spero tu almeno uno lo abbia realizzato

Il protagonista di questo brano dimostra di non aver ancora metabolizzato e superato del tutto il distacco. Infatti, come accade ed è accaduto probabilmente a chiunque di noi, si ritrova a tentare di telefonare all'ex partner, scoprendo però che la sim non è più associata a quel numero. Dunque l'ex ha perfino cambiato numero pur di staccarsi totalmente dal protagonista, infatti il testo della canzone recita “E fa tu tu tu”, mimando il suono delle chiamate senza risposta. Ma quel “tu” martellante del “tu tu tu” tipico di una telefonata a un numero non attivo sembra anche significare proprio il secondo pronome personale, quel tu che si contrappone all’io, quel partner che si contrappone all’ex.

Questo è un periodo storico in cui è importantissimo sottolineare queste cose, dato che ogni giorno le pagine di cronaca nera sono purtroppo straripanti di notizie di femminicidi, omicidi e violenze che nascono proprio da una separazione che non viene accettata. Nella canzone Islanda, invece, l'amarezza chiaramente non può mancare all'appello, tuttavia è assolutamente assente il rancore, tant'è che chi canta arriva ad augurare all'altra persona di poter realizzare almeno uno dei suoi tanti sogni.

Tuttavia questo sogno ad occhi aperti targato Islanda si interromperà bruscamente non appena il protagonista si risveglia, ritrovandosi in un monolocale, con “lo smog al posto dell’aurora boreale”. Se il monolocale è uno dei simboli più famosi delle metropoli, Milano in primis - così come lo smog - l'aurora boreale è invece quella meraviglia ammaliante che si può rimirare proprio in Islanda.

Il testo parla di avventure on the road sulla Ring Road, la strada che percorre in maniera circolare l’isola, permettendone il periplo.

Come sottolinea il giornalista Davide Terraneo in un recente focus sul brano Islanda proposto dal sito web di Radio Deejay, forse è proprio in questo verso che è racchiuso il significato del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, “che è sì la malinconica canzone di una rottura, ma anche la forza di chi viaggia per crearsi nuovi ricordi e per superare le rotture e i traumi, senza paura di un nuovo inizio”, scrive Terraneo.

In quel momento il protagonista prova a richiamare il numero di telefono dell'ex, e non sentirà più quel “tu tu tu” che sta a significare che il numero è inesistente: a rispondere questa volta è un'agenzia di viaggi. “E finalmente io vado in Islanda, ma senza di te”, sentiamo cantare Riccardo Zanotti, voce e chitarra della band.

Zanotti: “Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà”

Dopo avervi proposto una delle tante interpretazioni possibili della canzone Islanda, dato che - come per qualunque altro testo - ripetiamo che chiunque può vederci quello che vuole, passiamo la parola a uno dei diretti interessati, ossia il leader della band, il quale si occupa anche della scrittura dei testi ed è quindi pure l'autore di questo brano.

Riccardo Zanotti ha spiegato con queste parole la canzone: “Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso. Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi. Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi”

Il tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari

Dopo l’uscita del nuovo album Hello World, settimo album in studio atteso per il 6 dicembre 2024, i Pinguini Tattici Nucleari si concentreranno per preparare al meglio il loro nuovo tour negli stadi previsto nell’estate del 2025.

Di seguito trovate tutte le date già annunciate dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2025:





07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO