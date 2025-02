Grande Fratello, Jessica Morlacchi finalista

Grande Fratello, Jessica Morlacchi in finale

Lunedì 24 febbraio Alfonso Signorini ha condotto il trentacinquesimo appuntamento del reality-show, presenti in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli (FOTO) nel ruolo di rappresentante del pubblico social.

Eliminato Iago Garcia con il 17,63% dei voti contro il 23,03% per Chaiara Cainelli, il 20,02% per Giglio, il 19,82% per Mattia Fumagalli e il 19,32% per Shaila Gatta.