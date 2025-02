Grande Fratello, eliminato Maxime Mbanda

Grande Fratello, fuori Maxime Mbanda

Giovedì 20 febbraio Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del reality-show, in studio anche Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli (FOTO). Spazio al risultato del televoto che ha decretato l’uscita di Maxime Mbanda con l’1,6% dei voti contro il 22,4% per Shaila Gatta, il 20,58% per Chiara Cainelli, il 12,71% per Mariavittoria Minghetti, il 10,85% per Iago Garcia, l’8,74% per Stefania Orlando, il 7,47% per Amanda Lecciso, il 6,85% per Federico Chimirri, il 6,04% per Giglio e infine il 2,7% per Maria Teresa Ruta.