Morto a 45 anni Samuel French, attore di Killers of the Flower Moon

Samuel French, attore di Killers of the Flower Moon e Fear the Walking Dead, è morto all'età di 45 anni. Ad annunciarlo è stato Paul Sinacore, amico e regista, che l'ha diretto nel suo ultimo film, Towpath, attualmente in fase di post-produzione.

Il ricordo di Paul Sinacore

Paul Sinacore ha ricordato Samuel French come un "caro amico e un attore incredibile", elogiando la sua interpretazione del detective Bernard Crooke in Towpath, film che vede anche la partecipazione di Eric Roberts. "Insieme, abbiamo intrapreso un viaggio straordinario, dando tutto ciò che avevamo per portare in scena una visione creativa condivisa", ha dichiarato. "Samuel aveva il fuoco per la recitazione che ardeva in ogni inquadratura: senza filtri, senza paura. Si è dedicato completamente al lavoro, e si vedeva. Sono profondamente addolorato per la sua perdita e vorrei solo che avesse potuto vedere il montaggio finale. Era unico nel suo genere e rimarrà per sempre nei nostri cuori. Il mio pensiero è rivolto alla sua famiglia, e in particolare a sua figlia: la amava profondamente e parlava spesso di lei con orgoglio e tenerezza".