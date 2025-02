A meno di una settimana dalla notte degli Oscar 2025 , l'Academy sta diffondendo i dettagli della cerimonia in programma al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 2 marzo . Nel corso della 97esima edizione dei prestigiosi premi cinematografici sul palco saliranno, tra gli altri, anche Ariana Grande e Cynthia Erivo , protagoniste del successo Wicked, e le cantanti Doja Cat , Raye e Lisa . L'annuncio ha acceso la curiosità sulle performance delle artiste che non potranno esibirsi sui brani originali in corsa per la statuetta ma potranno comunque scegliere di celebrare i successi della stagione in corso in molti modi.

Grande ed Erivo, star di Wicked, sul palco degli Oscar

Sale a Hollywood e nel resto del globo, tra gli appassionati di cinema e non solo, l'attesa per gli Academy Awards, evento su cui grava la commozione per un inizio di anno difficilissimo per la città di Los Angeles e dei suoi abitanti, alle prese con la ricostruzione delle aree colpite dagli incendi del mese di gennaio.

La cerimonia di consegna dei premi sarà dunque un'occasione per dare risalto alla Città degli Angeli, simbolo di bellezza, operosità e resilienza, che si è messa in moto immediatamente per la comunità anche grazie all'intervento dei protagonisti del mondo dello spettacolo.

La celebrazione di Los Angeles e di Hollywood potrebbe essere, dunque, al centro delle esibizioni che arricchiranno la corposa scaletta della notte degli Oscar.

Ariana Grande e Cynthia Erivo, protagoniste di primo piano della stagione cinematografica ormai in chiusura, sono tra le ospiti più attese.

Dopo aver infiammato i cuori dei fan con Wicked, daranno certamente il loro contibuto per rendere la cerimonia del Dolby Theatre ancora più magica.

A partire da questa edizione degli Oscar, gli artisti chiamati ad esibirsi dal vivo sul palco, non potranno scegliere di cantare i brani originali in gara per l'Oscar, ma questo non è il caso di Wicked le cui canzoni sono adattamenti di quelle presenti nella versione teatrale del musical.

In ogni caso, i produttori della notte degli Oscar non hanno voluto rovinare la sorpresa, quindi, per ora, non ci sono altri dettagli sulla loro performance che, secondo le voci, potrebbe essere collocata proprio in apertura della cerimonia.