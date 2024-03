Oscar 2024, le foto di backstage e quelle che (forse) non avete visto

24/42 ©Getty

LA REUNION DI SPIDER-MAN - I fan di Spider-Man saranno stati felicissimi di rivedere insieme alla notte degli Oscar Emma Stone e Sally Field che in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro hanno recitato nei ruoli di Gwen Stacy e May Parker



Emma Stone riceve l’Oscar con il vestito rotto e dice. “Bella è il ruolo della vita”