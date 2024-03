Oscar, il cane Messi di Anatomia di una caduta è stata la vera star

Il Border Collie è stato uno degli ospiti più popolari della notte della serata degli Academy Awards. L’attore a quattro zampe si è seduto compostamente su una delle poltroncine del Dolby Theatre, e in alcuni frame diventati virali sembra addirittura che abbia applaudito con le zampe. Ha chiuso l’evento con una gag creata ad arte: ha fatto la pipì sulla stella di Matt Damon lungo la Walk of Fame. Uno scherzetto che si ricollega alla faida scherzosa tra Kimmel e il divo hollywoodiano



Il cane Messi, star del film Anatomia di una caduta, è stato uno degli ospiti più popolari della notte degli Oscar 2024 (LO SPECIALE). Si tratta del Border Collie dell’età di 7 anni che compare nel film della regista francese Justine Triet, Anatomia di una caduta, che era candidato all'Oscar come Miglior film e che ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura originale. In molte scene della pellicola, Messi è accanto alla protagonista, interpretata da Sandra Hüller, ma soprattutto accanto al personaggio di Daniel, il figlio della protagonista, non vedente e quindi affiancato da un cane guida.

Il simpatico e tenerissimo Messi ha seguito la cerimonia con quello che sembrava un interesse così intenso che le immagini sono diventate virali sui social network. Il cagnolone di Anatomia di una caduta è diventato una star internazionale nel giro di una manciata di secondi in mondovisione. E pensare che, invece, prima dell’inizio della cerimonia di consegna degli Academy Awards circolavano voci relative al fatto che forse il suo ingresso nel teatro non sarebbe stato ammesso… Fortunatamente le polemiche si sono presto spente non appena Messi ha fatto il suo meraviglioso ingresso all’interno del Dolby Theatre.

L’attore a quattro zampe si è seduto compostamente su una delle poltroncine del teatro losangelino e in alcuni frame diventati virali sembra addirittura che abbia applaudito con le zampe (chiaramente si tratta di un’illusione ottica, nel senso che la produzione ha aggiunto un paio di zampe finte). Ed è stato anche il grande protagonista del finale dello show: ha fatto la pipì sulla stella di Matt Damon lungo l'Hollywood Walk of Fame, nel corso dell'ultima gag di Jimmy Kimmel contro il suo vecchio amico-rivale. I "bisognini" di Messi sulla star di Damon sono in realtà una gag costruita ad arte: si tratta di uno stratagemma del “perfido” Jimmy Kimmel, che ha voluto in questo modo sbeffeggiare quello che da anni è ormai il suo acerrimo nemico, l’attore che appunto pare non sia in buoni rapporti con lui (anche se, a detta di tantissimi, si tratta chiaramente di show, di entertainment. In realtà probabilmente Jimmy Kimmel e Matt Damon sono ottimi amici, del resto parliamo di un attore che ha fatto dell’amicizia un vero e proprio marchio di fabbrica, dato che ha incominciato - e continua tutt’ora - a recitare con il suo inseparabile amico di sempre, ossia Ben Affleck).

Inoltre tutti i media americani parlano appunto di “rivalità scherzosa”, come USA Today che nelle scorse ore scrive proprio di una “rivalità scherzosa tra Kimmel e Damon che dura da quasi 20 anni, con Kimmel che chiude regolarmente il suo talk show Jimmy Kimmel Live scusandosi con Damon e dicendo al pubblico di non avere abbastanza tempo per intervistare l'attore”.



In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso dagli account social del magazine americano Variety in cui vediamo il cane Messi che alza la zampa posteriore e “battezza” la stella di Matt Damon con la sua pipì… Qui, oltre alla zampa di Messi, ci dev’essere lo zampino di Jimmy Kimmel!



Messi non è "solo" il protagonista del film che ha vinto l’Oscar per la Migliore sceneggiatura originale

Dunque Messi non solo è stato “solamente” protagonista del film vincitore del premio Oscar per la Migliore sceneggiatura originale, Anatomia di una caduta (titolo originale: Anatomie d'une chute, titolo internazionale: Anatomy of a Fall). Ha anche concluso lo spettacolo come attore principale nell'ultimo scherzo di Kimmel. Insomma: anche il gran finale, il “the end” che da sempre è il momento topico di ogni spettacolo che si rispetti, ha visto proprio lui come mattatore, più che attore... Dopo la chiusura della trasmissione al Dolby Theatre, la telecamera ha ripreso Messi mentre alzava la zampa per fare la pipì sulla stella di Matt Damon sull'Hollywood Walk of Fame. Poco dopo aver alzato la zampa, Messi è scappato fuori dall'inquadratura. Solo in quel momento la trasmissione è ufficialmente terminata.

La storia del cane Messi Messi aveva già attirato l'attenzione durante la notte degli Oscar quando ha preso posto all'interno della sala della platea come l'unico cane dell'anno, con una sedia dedicata. In seguito, durante lo spettacolo, le telecamere dello show hanno mostrato brevemente Messi seduto tra la folla mentre un paio di finte zampe di cane si sono alzate nell'inquadratura, dando l'impressione che applaudisse insieme agli altri presenti. Un escamotage che ha reso Messi ancora più protagonista della serata, facendolo diventare ulteriormente virale sui social. “Divenuto una star emergente nel circuito dei premi, la presenza di Messi è stata una sorta di portafortuna per il team del film Anatomia di una caduta”, si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore da Safid Deen su USA Today. E come portafortuna, l’attore a quattro zampe ha funzionato eccome, visto e considerato che la regista Justine Triet e lo scrittore Arthur Harari hanno vinto l'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale per il loro lavoro in questo eccezionale dramma francese.

Nel film Anatomia di una caduta, interpreta il ruolo canino di Snoop Messi è salito alla ribalta dopo la sua indimenticabile interpretazione in Anatomia di una caduta, pellicola in cui ricopre il ruolo canino di Snoop, un cane guida che rischia un'overdose di farmaci antidolorifici. "Ci sono state alcune interviste in Francia, ma ciò che stiamo vivendo qui in America, con l'attenzione a questo cane e alla sua recitazione, va oltre ogni nostra previsione", ha dichiarato Laura Martin Contini, addestratrice e proprietaria di Messi, a The Hollywood Reporter nel febbraio 2024. "È probabilmente il massimo che si possa raggiungere in questo campo". Ora Messi è diventato un simbolo per il film, avendo partecipato al circuito dei premi, culminato con la sua presenza agli Academy Awards il 10 marzo 2024.

Il film di cui Messi è uno dei protagonisti era candidato come Miglior Film. Narra la storia di Sandra (Sandra Hüller), in tribunale per l'omicidio del marito Samuel (Samuel Theis). Sandra e Samuel sono genitori di un figlio undicenne cieco di nome Daniel (Milo Machado Graner), e Snoop funge da cane guida - e compagno più stretto - del ragazzo. approfondimento Anatomie d'une Chute, il film vincitore della Palma d'Oro a Cannes

La scena in cui Messi-Snoop viene accidentalmente avvelenato In una scena particolarmente struggente, Daniel (il figlio non vedente di Sandra e Samuel) avvelena accidentalmente Snoop, che perde conoscenza e lotta per respirare. La proprietaria di Messi, Laura Martin Contini, ha spiegato a IndieWire nel febbraio 2024 che hanno esercitato la scena per due mesi, addestrando Messi in modo graduale per interpretare quel momento difficile.

"Delle cose apparentemente semplici richiedono molto lavoro", ha detto Laura Martin Contini. "Doveva avvenire in fasi. Prima, il semplice sdraiarsi e tenere la testa in modo immobile. Ho iniziato da lì e poi abbiamo lavorato sollevando la testa e lasciandola cadere senza resistenza". Dopo mesi di addestramento, Messi ha trascorso 22 giorni sul set di Anatomia di una caduta, ha spiegato Contini a The Wildest.

"C'era un team fantastico, ed è stato il preferito di tutti sul set, e davvero ci siamo presi il tempo per ogni sua scena", ha detto. L'addestratrice ha aggiunto che Milo Machado-Graner, il giovane attore francese che nella pellicola interpreta il personaggio di Daniel (figlio non vedente della coppia Sandra-Samuel), si è molto concentrato nell'avvicinarsi e affezionarsi a Messi, il che ha aiutato sia l'attore che il cane a rendere vivo il loro legame prima delle riprese.

"Anche durante le riprese, ogni volta che c'era una pausa, loro giocavano insieme", ha detto l’addestratrice e proprietaria di Messi. "Machado Graner era particolarmente impegnato nell'avvicinarsi al cane, nel prendersi cura di lui e nel giocare con lui, il che è ciò di cui Messi ha bisogno come cane. Ha bisogno di essere curato e di ricevere attenzione e tempo di gioco". La regista Justine Triet ha dichiarato a The Hollywood Reporter nel maggio 2023 che Messi "non era solo un altro personaggio o un animale che gironzolava, ma era parte integrante dell'ensemble del film, tanto quanto gli altri attori".

In un'altra intervista sempre a The Hollywood Reporter e uscita nello stesso mese, l’attrice Sandra Hüller ha condiviso il medesimo sentimento della regista, dicendo che Snoop era "un personaggio tanto quanto gli altri" e che il cast e la troupe hanno avuto davvero fortuna a lavorare con un cane così talentuoso come Messi. "Abbiamo avuto fortuna questa volta a lavorare con qualcuno nel settore che addestra animali per l'industria dell’intrattenimento”, ha detto Sandra Hüller. "La signora che possiede Snoop è stata davvero una figura chiave per permettergli di essere un personaggio, davvero parte integrante dell'ensemble del film quanto gli altri attori".

Messi, quando non lavora, vive a Parigi con la sua proprietaria Quando non è al lavoro su un set, Messi vive con la sua proprietaria e addestratrice Laura Martin Contini in un sobborgo nei pressi di Parigi. Contini, che ha adottato Messi quando era ancora un cucciolo, è un'addestratrice professionista che lavora anche con altri animali oltre al suo cane. "Per me è diventato davvero un lavoro passionale", ha detto Contini a The Wildest. "Sono affascinata dal modo in cui si può davvero imparare a capire il comportamento degli animali e comunicare con loro in modi non verbali e conoscere le personalità specifiche di ciascuno dei cani".

Messi ha vinto il Palm Dog al Festival di Cannes Il lavoro di Messi è stato riconosciuto per la prima volta al Festival di Cannes nel maggio 2023. Mentre il film Anatomia di una caduta ha vinto la Palma d'Oro alla kermesse francese, Messi ha ricevuto un altro ambito premio: il Palm Dog, il premio non ufficiale per le performance canine nei film selezionati del Festival di Cannes. La giuria ha assegnato a Messi il premio dichiarando che la sua interpretazione "copre tutto il campo... una delle migliori che abbiamo mai visto", secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Ha incontrato molti degli attori più famosi di Hollywood Come ha raccontato nelle scorse ore Rebecca Aizin sul magazine People, Messi ha fatto il viaggio a Los Angeles nelle settimane precedenti agli Oscar, dove ha potuto partecipare a eventi dell'industria cinematografica come il pranzo dei nominati agli Oscar. All'evento, tutti gli occhi erano su Messi e varie celebrità si sono avvicinate per salutarlo e per giocare con lui. Ryan Gosling e il cagnolone sono diventati subito amici. Messi ha anche posato con Bradley Cooper in una foto. Ha avuto anche un momento dolce con Billie Eilish, ha raccontato Contini a The Hollywood Reporter. "Il grande momento è stato con Billie Eilish, che si è legata a Messi per quasi 10 minuti", ha detto. "Si abbracciavano e si accarezzavano davvero. Poi Bradley Cooper è inciampato su di lui nel corridoio. Il cane è andato subito da lui, quindi hanno anche loro avuto una connessione".

Jimmy Kimmel: “Messi potrebbe aver dato la performance dell'anno” "Anche se è un cane, Messi potrebbe aver dato la performance dell'anno in Anatomia “di una caduta, ha detto Jimmy Kimmel durante il suo monologo di apertura. "Messi ha una scena di overdose, se l'avete vista sapete di cosa parlo. È incredibile”, ha aggiunto il conduttore della notte degli Oscar. In un momento successivo della serata, Messi ha applaudito (ma era un escamotage, come abbiamo spiegato nei paragrafi precedenti) quando Robert Downey Jr. ha ricevuto il premio come Miglior Attore non Protagonista.

La rivalità scherzosa tra Kimmel e Damon dura da quasi 20 anni

Il gran finale di Messi che orina sulla stella di Matt Damon non è casuale. Si collega alla faida oramai decennale tra Jimmy Kimmel e Matt Damon. Kimmel conclude ogni suo episodio del suo celebre show con una battuta in cui si scusa con Matt Damon "ma non abbiamo più tempo": è dal lontano 2003 che il conduttore termina il suo show con quella frase. In un’intervista di luglio 2021 con SiriusXM, Matt Damon ha parlato della faida decennale, rivelando per la prima volta che questa sarebbe apparentemente uscita dal nulla. Ha detto a SiriusXM: “Nessuno stava guardando il suo spettacolo, questo era il punto”, ha scherzato Damon. E ha poi rivelato di essere stato bombardato di telefonate degli amici e dei conoscenti che gli chiedevano come mai Kimmel avesse fatto la battuta. “Kimmel mi raccontò la storia… disse: ‘Ho avuto un ventriloquo e un ragazzo vestito da gorilla come miei ospiti' […], poi ho detto: ‘Le mie scuse a Matt Damon, abbiamo finito il tempo’”, ha riportato Damon stesso in un'intervista. A quel punto l'attore si sarebbe lamentato con il conduttore, ribattendo che avrebbe potuto tirare fuori il nome di Brad Pitt invece del suo. approfondimento Matt Damon vs Jimmy Kimmel alla première di Air: "Un essere terribile"

Matt Damon ammette: “Ha cambiato il corso di entrambi le nostre vite” Damon, che nel 2003 era fresco del successo del film The Bourne Identity di Doug Liman, ha ammesso che quella frase pronunciata da Kimmel quella notte del 2003 è stata una vera e propria sliding door per entrambi. “Ha cambiato il corso di entrambi le nostre vite”, ha detto a SiriusXM. “Abbiamo continuato questa faida per, sai, devono essere 15 anni ormai. Ci siamo divertiti molto a farlo”, ha aggiunto. Dal canto suo, in un’intervista alla NPR del 2013, Jimmy Kimmel ha dichiarato quanto segue: “Abbiamo avuto un brutto spettacolo… Gli ospiti erano brutti e mi sentivo piuttosto male con me stesso alla fine del programma”, ha rivelato. “Per il divertimento di uno dei nostri produttori, che era in piedi accanto a me, ho detto quella frase (su Matt Damon)”. Al produttore è piaciuta molto, “quindi ho iniziato a farlo ogni sera per divertirlo”, ha spiegato. Kimmel quella sera stava pensando al nome di una “star di serie A” che “non avrebbero buttato fuori” dallo show, e Matt Damon è stato il primo a venirgli in mente. Del resto nel 2003 era una delle star di Hollywood più quotate. E comunque… nel 2015 Matt Damon alla fine ha preso parte a un episodio del Jimmy Kimmel Live!. C'è stata una scenetta che ha visto i due andare in terapia di coppia. Nella gag si vedono Damon e Kimmel seduti di fronte a uno psicologo, mentre l'attore si lamenta di come il conduttore.

Di seguito trovate il video condiviso dagli account social di Variety in cui si vede Messi che alza la zampa posteriore e “battezza” la stella di Matt Damon con la sua pipì… La zampa è sua, ma lo zampino è senz’altro di Jimmy Kimmel!



"Anatomy of a Fall" star Messi appears to pee on Matt Damon's star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/yMXgsvpiip — Variety (@Variety) March 11, 2024