È il film francese "Anatomie d'une chute" di Justine Triet che si è aggiudicato la Palma d’oro della 76ª edizione del Festival di Cannes. Ecco tutti gli altri importanti premi della rassegna che hanno appena consegnato, dal Premio per la migliore attrice andato a Merve Dizdar per la sua interpretazione in "About Dry Grasses" e quello per miglior attore a Koji Yakusho per la sua interpretazione in "Perfect Days". A "The Zone of Interest" va il Premio della Giuria